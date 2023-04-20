В Центре занятости Петропавловска помогают горожанам пройти профессиональное обучение

Юлия Есимова с конца прошлого года трудится на швейной фабрике «Прогресс». По специальности девушка бухгалтер, но найти подходящую работу не смогла. В городском центре занятости ей предложили воспользоваться программой «Обучение на рабочем месте». Тогда горожанка и заинтересовалась швейным делом.

ЮЛИЯ ЕСИМОВА, швея ТОО «Швейная фабрика «Прогресс»:

— Коллектив замечательный, зарплата тоже устраивает, в принципе, место тоже очень удобное.

Вместе с Юлией профессиональное обучение по специальности «Швея» прошли еще 6 женщин. Полгода назад они получили сертификаты и получили возможность официально трудоустроиться. На фабрике шьют одежду для работников силовых структур. В год изготавливают до 100 тысяч различных изделий. На предприятии есть внутренняя программа обучения специалистов.

ДИНАРА ТЮЛЕГЕНОВА, PR-менеджер ТОО «Швейная фабрика «Прогресс»:

— К нам приходят люди совершенно без опыта и могут стать учениками. Процесс обучения с 8.00 до 17.00. Кто-то может научиться за месяц, кто-то за три месяца. Если вы обучаетесь за месяц, то вы выходите уже на заработную плату, а во время обучения мы оплачиваем стипендию в размере минимальной заработной платы. В легкой промышленности сейчас кадровый голод, не хватает квалифицированных специалистов. Мы ищем на данный момент швей, механика швейного оборудования, конструктора-модельера. У учеников минимальная заработная плата, а дальше заработная плата зависит от разряда.

Опытные швеи с большим разрядом получают от 200 тысяч и выше. Прямо над швейным цехом предприятия сейчас идет ремонт общежития для работников, там же будет комната отдыха. Пройти обучение по государственной программе и трудоустроиться могут специалисты разных профилей.

ЕРКЕБУЛАН РАЙЫМБЕКОВ, специалист Центра занятости г.Петропавловска:

— По программе «Обучение на рабочем месте» безработный получает 54 800 тг. За наставничество на счет работодателя мы перечисляем 48 878 тг за каждого обучаемого ежемесячно. По заявкам работодателей выплачивается стипендия в размере 21 787 тг. С центром занятости на сегодня по «Обучению на рабочем месте» заключен договор с ИП «Каблукова» по специальности «Парикмахер». В её салоне обучается 15 специалистов, завершение планируется к 15 мая. По заявкам работодателей мы направляем группу поваров, кондитеров, пекарей.

Профессиональное обучение с помощью Центра занятости в ближайшее время пройдут газоэлектросварщики, электромонтеры, овощеводы, слесари-ремонтники и операторы станков. Последние будут учиться на Петропавловском заводе тяжелого машиностроения.

Дарья Пышмынцева



