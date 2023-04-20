Территорию сквера у памятника Насте Прокопичевой убирают активисты

Порядка 20-ти студентов ГТК сегодня вышли и навели порядок у памятника Насте Прокопичевой, известного как «девушка с незабудками». Она была коммунисткой, одной из первых революционерок нашего города. Активно ухаживать за памятниками активисты планируют ближайшие несколько месяцев.

ЖАНАТ КАКИМОВ, руководитель молодежного ресурсного центра г.Петропавловска:

— МРЦ г.Петропавловска с апреля текущего года запустил акцию «Чистый город». В первую очередь очищаем скверы нашего города. 2 апреля мы начали с очистки сквера памяти жертв ядерной катастрофы, что символично. День памяти жертв ядерной катастрофы — 26 апреля, если я не ошибаюсь.

Убирают ребята бодрым темпом. Настроение хорошее. Даже погода благоволит на работу, говорят студенты.



— В этом году в первый раз вышел на субботник, помогать убирать. Это нравится мне. Чистота — залог здоровья. Сейчас листья собираю в кучу граблями. Потом все эти листья собираем в мешки. Работы у нас очень много.

— Нас даже погода обрадовала — не ветреная, солнечная. Все радостные, счастливые убираются, делают наш город чище. Рад, что в такую хорошую погоду смог выбраться на улицу, с моими друзьями поработать.

— Красим для конкурса «Лучший водитель» вот эту белую доску. По ней потом будет проезжать автомобиль, чтобы выявить, хорошо ли он чувствует свои габариты. И в рамках субботника тоже. Вы убрали всю территорию, выметали, чистили, чтобы также было чисто.

Студенты ГТК регулярно принимают участие в субботниках. Приятно, когда вокруг чисто и красиво, признаются студенты, особенно, когда чистоту навели своими руками.

АЛЕКСАНДР СУПРУНЮК, инспектор по делам молодёжи ГТК:

— Эта территория прилегает к нашему колледжу. Мы хотели, чтобы территория нашего колледжа была красивой. Субботники в колледже проводятся по мере загрязненности. Примерно каждые два-три месяца. Сам выхожу на субботники часто, независимо, проводит колледж или МРЦ.

К 9 мая студенты колледжа планируют очистить берега Есиля.

Диана Салихова