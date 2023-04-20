С начала года в СКО на 14% снизилось количество тяжких преступлений

О результатах оперативно-служебной деятельности подразделений североказахстанской полиции по итогам первого квартала и о приоритетах на предстоящий период говорили в профильном ведомстве. В целом оперативная обстановка по области остается стабильной. В регионе произошло общее снижение регистрации правонарушений на 19%, тяжких преступлений на 14% и особо тяжких на 23%. Допущен рост регистрации преступлений в Тайыншинском — на 17%, Уалихановском — на 9% и Тимирязевском — на 7%. Здесь же наметили пути решения проблемных моментов. Заместитель начальника департамента Енбек Сембин сообщил, что по итогам трех месяцев в области наблюдается снижение разбоев на 100%, угонов на 70%, убийств на 50%.

ЕНБЕК СЕМБИН, заместитель начальника ДП СКО:

— Убийств на 50%, вымогательств на 50%, хулиганств на 40%, снизилось количество краж на 23,5%.

Говорили также о дисциплине, законности и противодействии коррупции в подразделениях полиции. Начальник управления собственной безопасности Арман Атанов проинформировал, что эта работа находится на постоянном контроле: регулярно проводятся внезапные рейды по предупреждению фактов нарушений дисциплины, ведется целенаправленная работа по профилактике коррупции. Завершил оперативное совещание своим докладом начальник управления миграционной службы Талгат Абилов. С начала года по области к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства привлечено 2706 граждан, из которых 204 — иностранцев. Совместно с местной полицейской службой проводятся оперативно-профилактические мероприятия, отработки. Начальник департамента полиции Айдын Кабдулдинов поручил и впредь обращать особое внимание предупреждению нарушений миграционного законодательства. Через наш приграничный регион проходит большой транзитный поток.

АЙДЫН КАБДУЛДИНОВ, начальник ДП СКО:

— Люди начинают жаловаться, что очень много бомжей сейчас во дворах. Разрабатывайте предложения о том, что будем делать по этому вопросу, по бомжам. МПС — тоже подключитесь!

Айдын Кабдулдинов дал ряд конкретных поручений областному и городскому аппаратам, руководителям районных отделов полиции. В канун майских праздников необходимо максимально принять меры по обеспечению общественной и дорожной безопасности для жителей и гостей области.



Анна Потеряева