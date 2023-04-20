С 26 апреля по 6 декабря будет курсировать медицинский поезд, охватывающий регионы, где отсутствуют медицинские кабинеты

С 26 апреля по 6 декабря текущего года будет курсировать медицинский поезд «Саламатты Қазақстан», охватывающий регионы, где отсутствуют медицинские кабинеты.

Проект реализуется фондом «Samruk-Kazyna Trust» от имени группы компаний АО «Самрук-Қазына», с участием Министерства здравоохранения Республики Казахстан и корпоративного фонда АО «НК «Қазақстан темір жолы».

На борту поезда, оснащенного современным оборудованием и лабораторией, будут работать терапевты, стоматологи, офтальмологи, лоры, хирурги, педиатры и другие специалисты.