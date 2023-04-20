Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, связанных с административной реформой

Президент Республики Казахстан подписал два закона, связанных с административной реформой. Оба закона направлены на улучшение системы госуправления путем децентрализации полномочий центральных государственных органов. Конституционный Суд признал оба закона соответствующими Конституции.

Законы предусматривают меры по разграничению полномочий между уровнями государственного управления, в том числе передачу функций на районный уровень. Ряд полномочий, таких как обеспечение территориальной целостности и регулирование международных отношений, останутся на уровне центральных исполнительных органов.