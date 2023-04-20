Почти 2 800 переселенцев ожидают в СКО

Почти 2 800 переселенцев прибудут в СКО в этом году. Это на 242 человека больше, чем в 2022-м. Для их расселения уже утверждён перечень населённых пунктов и предусмотрено оказание материальной помощи, отмечают специалисты. Сегодня в нашу область приехали 148 семей из трудоизбыточных регионов страны. В основном, это жители столицы, Туркестанской области и Шымкента.

РИНАТ ЕЛЬЖАСОВ, руководитель управления координации занятости и социальных программ СКО:

— Совместно с министерством труда и соцзащиты разработана Дорожная карта по стимулированию переселения на 2023-2025 годы. В рамках данной карты в течение 3-х лет планируется переселить более 8 тысяч человек с оказанием мер господдержки. За эти годы всего планируется к реализации 11 инвестиционных проектов с созданием более 3 тыс новых рабочих мест. Как вы видите, потребность в кадрах имеется. При этом на данные рабочие места могут трудоустроиться и наши жители, которым также будет предоставлена работа.



Алишер Ашимов