По программе «Аңсаған сәби» за счет ОСМС благодаря ЭКО в Казахстане родились 4080 детей за 2022 год

По данным алматинского филиала Фонда медстрахования, по программе «Аңсаған сәби» за счет ОСМС по итогам 2021-2022 годов благодаря ЭКО родились 4080 детей.

Метод экстракорпорального оплодотворения – один из самых эффективных в борьбе с бесплодием. Ему поддаются практически любые формы женского и мужского бесплодия. Современные репродуктивные технологии способны предложить курс лечения даже в таких случаях, когда, казалось бы, продолжение рода невозможно, утверждают репродуктологи.

В Казахстане программа ЭКО осуществляется в пакете обязательного социального медицинского страхования, в 2023 году на программу выделено 7000 квот. С полным перечнем клиник по Казахстану, оказывающих услуги по ЭКО, можно ознакомиться на сайте fms.kz.

Для получения направления на ЭКО нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления.