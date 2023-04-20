О развитии инклюзивного образования говорили в СЦК

О развитии инклюзивного образования в стране говорили на площадке службы центральных коммуникаций. Спикеры отметили, что сейчас в Казахстане отмечается тенденция на многостороннюю поддержку и заинтересованность этим вопросом родителей, неправительственных организаций, и, конечно, государства.

АЙГЕРИМ КУДЕРИНОВА, директор национального научно-практического центра развития специального и инклюзивного образования МП РК:

— На сегодня в стране действуют медико-психологические консультации, которые первыми выявляют и проводят оценку потребностей детей. Также работает 207 кабинетов психолого-педагогической коррекции и 13 реабилитационных центров системы образования, создано 9 аутизм-центров.

Действуют специальные ресурсные центры, которые помогают педагогам научиться работе с особенными детьми. Но есть проблема с нехваткой кадров, которую сейчас решают дополнительным обучением педагогов. Большую роль в образовании особенных детей играют и психолого-медико-педагогические комиссии. Они сейчас работают по новому подходу.

АЛИЯ ЕРСАРИНА, руководитель отдела национального научно-практического центра развития специального и инклюзивного образования:

— Переход на социально-педагогическую модель усиливает роль деятельности ПМПК в консультировании родителей и учителей. Акцент не на диагностике, а на консультировании.

Специалисты объясняют родителям и педагогам, как правильно выстроить образовательную программу ребёнка, какие условия необходимо создать и на что следует обратить внимание.

Айгерим Хамзина