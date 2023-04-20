Депутаты Мажилиса призваны активнее участвовать в законодательном процессе и налаживании диалога с исполнительной властью

Вчера под председательством Главы государства Касыма-Жомарта Токаева состоялось расширенное совещание Правительства, где он определил цели и задачи в социальной и экономической сферах.

Председатель Мажилиса, Ерлан Кошанов, заявил о необходимости законодательного обеспечения реформ, активном участии депутатов в этом деле и налаживании конструктивного диалога с исполнительной властью.

Ерлан Кошанов призвал депутатов быть инициаторами необходимых законодательных изменений и работать в тесных отношениях с избирателями и обществом.