Члены партии «AMANAT» провели мониторинг цен на продукты питания из стабфонда

Представители филиала партии «AMANAT» провели мониторинг цен на продукты питания из стабфонда. Сюда входят 19 наименований социально значимых продовольственных товаров: мука, хлеб, макароны, яйца, гречка, рис, сахар, подсолнечное и сливочное масло, говядина, курица, молочные изделия, овощи и соль. На них цены не превышают установленную надбавку в 15%, отмечают партийцы. К примеру, в ряде супермаркетов килограмм сахара реализуют по 394 тенге, когда его рекомендуемая цена 460. Кроме того, проверяют партийцы цены на ГСМ, дизтопливо, бензин и лекарственные препараты. Главная задача — не допустить превышения норм, установленных приказами профильных министерств.



Алишер Ашимов