Бруцеллёз выявили у 58 голов скота в СКО

Бруцеллёз выявили у крупного рогатого скота в селе Байсал Кызылжарского района. Четыре головы отправили на санитарный убой. Сейчас населённый пункт находится на карантине.

НАРИМАН ТАСБОЛАТОВ, главный специалист ветеринарной станции СКО:

— В соответствии с ограничениями животные не могут быть вывезены из населённого пункта. Помимо этого запрещается перевозка молочной продукции. Далее проведём комплекс специальных оздоровительных мероприятий.

Бруцеллёз – инфекционное заболевание, которое передается человеку от больного животного. Оно характеризуется тяжелым течением и поражением всех органов человеческого организма. Заразиться человек может через молочные продукты и мясо зараженного животного. 9 случаев заболевания КРС выявлено с начала года только в Кызылжарском районе.

НАРИМАН ТАСБОЛАТОВ, главный специалист ветеринарной станции СКО:

— Всего с начала года на территории области выявлен бруцеллез у 58 голов скота. В прошлом году выявили 206 случаев. Все зараженные животные и их приплоды отправлены на санитарный убой. Кроме того, в скотобойнях проводилась дезинфекция.

Начатая в марте весенняя прививочная кампания продолжается. Порядка 70% крупного рогатого скота уже вакцинированы. Работа продлится до конца июня.



Диана Салихова