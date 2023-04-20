Более 40 жителей района М.Жумабаева прочли стихи великого поэта-земляка

«Мен жастарға сенемін». Это стихотворение Магжана Жумабаева учащийся 6 класса Возвышенской средней школы выбрал неслучайно. Денис Мунч считает, что молодое поколение должно чтить творчество великих поэтов казахской степи, знать казахский язык и на деле показывать любовь к Родине.

ДЕНИС МУНЧ, участник конкурса, учащийся Возвышенской СШ, район М.Жумабаева:

— Я рассказал стихотворение «Мен жастарға сенемін» потому, что оно мне очень нравится, его можно рассказывать с эмоциями. Сперва я думал, что будет страшно, но как только я выступил, у меня сразу все прошло, я готов был рассказывать. Я учил его около месяца, еще учитель очень сильно помогал.

Для Дарьи Аминовой это уже не первое выступление на сцене. Ранее учащаяся Советской средней школы читала стихи разных авторов на всевозможных конкурсах и занимала призовые места. Говорит, сегодня было волнительно, но все же удалось передать красоту стихотворения великого поэта.

ДАРЬЯ АМИНОВА, учащаяся Советской СШ, район М.Жумабаева:

— Это мой первый конкурс в Булаево, а так я везде участвую. Я это стихотворение выбрала, потому что оно красивое и про весну.

Всего на конкурсе чтецов, посвящённом 130-летию Магжана Жумабаева, приняли участие более 40 его земляков. Самые маленькие ценители творчества великого поэта — это дети от 3 лет.

Помимо учащихся школ района выступили и чтецы старше 18 лет из разных сфер деятельности.



МАРИНА МАРИЙ, библиограф центральной районной библиотеки:

— Они не дают забыть имя Магжана Жумабаева и его стихотворения. В каждой возарстной категории будет определен победитель, не обойдут и тех, кто принял участие. Будут выданы дипломы участникам конкурса, поощрительные призы.

Теперь в районе будут готовиться к выездному семинару, который пройдет в мае, и к большому празднику 25 июня, посвященному Дню рождения Магжана Жумабаева.

Анастасия Кузнецова