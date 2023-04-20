Главный имам областной мечети рассказал о роли Рамазана в воспитании людей и о благотворительности в этом году

20 апреля весь мусульманский мир отмечает последний день Рамазана. Это долгожданное время для тех, кто держал обязательный строгий пост в течение священного месяца и совершал благие дела.

ХАМЗАТ КАЖЫМУРАТУЛЫ, главный имам областной центральной мечети «Қызылжар»:

— Человек должен совершенствоваться и меняться в лучшую сторону не только в священный месяц, а всегда. На этот счёт есть утверждение: «Если человек на протяжении 21 дня повторяет свои действия, то это входит в привычку». У Рамазана есть главная цель — воспитать человека. Несмотря на то, что месяц закончился, люди должны продолжать совершать добро.

В этом году для североказахстанцев он прошёл довольно насыщенно. В 7-ми мечетях области полностью прочитали священный Коран. Кроме того, в этом месяце провели много благотворительных мероприятий.

ХАМЗАТ КАЖЫМУРАТУЛЫ, главный имам областной центральной мечети «Қызылжар»:

— В этот священный месяц казахстанцы с благими намерениями сделали большое количество пожертвований. Нуждающимся мы раздали продукты питания и одежду, которые приносили добрые люди. В общей сложности мы помогли около 500 семьям по всей области. Помимо этого представители других национальностей назначали дни и проводили ауызашар в мечетях.

После священного месяца Рамазан мусульмане будут праздновать Ораза айт. В этом году его отмечают 21 апреля.

Алишер Ашимов