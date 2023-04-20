136,3 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий и соцвыплат

С начала года на выплату государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено порядка 121,4 млрд тенге. Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности на сумму 14,9 млрд тенге.

По состоянию на 1 апреля 2023 года численность получателей ГСП по инвалидности составляет порядка 533,4 тыс. человек, по случаю потери кормильца – порядка 194,6 тыс. человек. Размеры выплат повышены на 8,5% с 1 января 2023 года в связи с увеличением размера прожиточного минимума.

Вместе с тем размеры выплат индивидуальны и зависят от разных факторов, включая среднемесячный доход и стаж участия в системе обязательного социального страхования.