Взятки в виде квадроцикла, отдыха на курорте и автомобиля: в Петропавловске прошло слушание по делу Бахыта Ильясова

В Петропавловске началось судебное разбирательство по делу о хищении и взяточничестве в городском акимате. На скамье подсудимых четверо — бывший руководитель управления энергетики и ЖКХ, а до этого начальник отдела в горакимате Бахыт Ильясов, директор «Коммунхоза» Жандарбек Айтбаев, глава ТОО «Даму 2013» Серик Шаимов и замдиректора ТОО «Астана Жол Кызмет» Урустем Махмутұлы.

АЙГЕРИМ ХАМЗИНА, корреспондент:

— Нарушая закон о госзакупках, в городском отделе ЖКХ заключали договоры на содержание и текущий ремонт грунтовых дорог с ГКП «Коммунхоз». По факту, это предприятие работы не проводило, а только нанимало субподряд. И выбирать компании для этого можно было без проведения процедуры госзакупок. Это понял и Бахыт Ильясов, работая в городском отделе ЖКХ, говорит гособвинитель. В январе 2021 года он предложил Махмутұлы и Шаимову вступить в преступный сговор для хищения бюджетных средств.

Речь о выполнении работ по завышенной сметной стоимости и последующее их выполнение не в полном объёме. За это Ильясов, по версии обвинения, от выше указанных субподрядчиков получал взятки. Одну из таких «благодарностей» Махмутұлы выразил в качестве отдыха в отеле «Rixos» на берегу озера Щучье. Оба были там с семьями.

АЛИЯ МУРАТОВА, гособвинитель:

— Далее Ильясов Б.Б. во исполнение обязательств, данных Махмутұлы о перечислении за незаконное вознаграждение, не предусмотренного условиями договора, аванса в размере 15 млн тенге, осознавая, противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, дал Айтбаеву Ж.К., находящемуся в неведении относительно совершаемой дачи и получении взятки, заведомо незаконное указание о перечислении аванса указанной компании в рамках действующего договора в размере 15 млн тенге.

Спустя пару дней Махмутұлы эти 15 млн тенге уже получил. Примечательно, что частью этой суммы его супруга оплатила ещё один отдых в «Rixosе» в начале июня. Собрались той же компанией: семьи Ильясова и Махмутұлы. Также Бахыта Ильясова обвиняют в эпизоде, где он от имени отдела ЖКХ заключил с «Коммунхозом» в лице Айтбаева договор о государственных закупках, предметом которого стало выполнение работ по щебенованию дорог на общую сумму 350 млн тенге.

АЛИЯ МУРАТОВА, гособвинитель:

— После чего в июне 2021 года Ильясов Б.Б., воплощая свой преступный умысел, полностью осознавая общественную опасность своих действий, в соответствии с заключенным договором, подписал составленные между отделом ЖКХ и ГКП «Коммунхоз» в лице Айтбаева Ж.К. фиктивные акты приёмки выполненных работ на вышеуказанную сумму денежных средств, на основании которых в соответствии со счетом от 14 июня 2021 года на счет ГКП «Коммунхоз» перечислена сумма в размере 350 млн тенге.

АЙГЕРИМ ХАМЗИНА, корреспондент:

— За это Махмутұлы и Шаимов предложили Ильясову передать в качестве взятки квадроцикл стоимостью свыше 5 млн тенге. Приглянулся ему и автомобиль в пользовании Махмутұлы марки «ТОYOTA LAND CRUISER 200» 2019 года выпуска. Его он обменял на свой «Lexus LX570» 2013 года. Разница в стоимости и покрыла взятку. Это почти 13 млн тенге.

Гособвинитель перечислила несколько эпизодов, где Ильясов закрывал глаза на то, что, например, щебень использовали не той фракции, работы выполняли не в полном объёме. Он подписывал акты, содержащие заведомо ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ. Выступил на слушании и представитель потерпевшего, в этом процессе им признан городской акимат. Но, ни на один вопрос главный специалист юротдела ответить не смог. Адвокаты подсудимых выступили с ходательством о смене представителя потерпевшего. Но судья в этом отказала. Рассмотрение дела продолжится в том же составе.



Айгерим Хамзина