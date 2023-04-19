В СКО создаются временные рабочие места для безработных

В рамках пятилетнего Национального проекта по развитию предпринимательства в 2022-м году на постоянные рабочие места были трудоустроены свыше 11 тысяч североказахстанцев. С начала этого года благодаря проекту работу смогли найти 5 тысяч жителей нашей области.

РИНАТ ЕЛЬЖАСОВ, руководитель управления координации занятости и социальных программ СКО:

— Для расширения возможностей ежегодно организовываются краткосрочные курсы до 6 месяцев как на рабочем месте у работодателей, так и в учебных заведениях, учебных центрах. Всего было обучено 325 человек, в том числе на рабочем месте — 50 человек. Обучение проводилось по специальностям: тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, электрогазосварщик, станочник деревообрабатывающих станков, продавец, кондитер, бухгалтер, специалист по социальной работе и другие.

В области создаются временные рабочие места для безработных. В этом случае затраты на выплату заработной платы частично, а в некоторых случаях полностью субсидируются государством. Кроме того…

РИНАТ ЕЛЬЖАСОВ, руководитель управления координации занятости и социальных программ СКО:

— С 2022 года начата реализация нового проекта «Серебряный возраст» для трудоустройства граждан в возрасте старше 50 лет. Кроме этого, в течение последних трех лет внедрены новые проекты. Такие как «Первое рабочее место», предусматривающий трудоустройство молодежи, впервые ищущих работу и «Контракт поколения», позволяющий трудоустроиться на постоянную работу со сроком до шести месяцев с последующей заменой действующего работника, который достиг пенсионного возраста. В целом для участников данных мер занятости повышена заработная плата до 103 500 тенге.

При этом работодатели имеют возможность самостоятельно производить доплату к указанной зарплате. По словам Рината Ельжасова, нередко североказахстанцы находят работу через электронную биржу труда. Каждый житель области может разместить в ней своё резюме, а работодатель — вакансии. Они обновляются ежедневно.

Дарья Пышмынцева

