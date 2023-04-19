В СКО отмечается нехватка участковых инспекторов полиции

В СКО прошло очередное заседание консультативно-совещательного органа при департаменте полиции. Обсуждали, как уберечь жителей области, в особенности молодёжь из социально уязвимых слоёв, от угрозы рабства? С начала года в нашей области зарегистрировано 2 преступления, связанные с торговлей людьми. Была раскрыта преступная схема вовлечения в занятия проституцией, которая включала злоупотребление доверием, обман насчёт высокооплачиваемой работы, завладение документами и психологическое давление. Полицейские обсудили с членами КСО проблемные моменты профилактики и наметили пути решения. А именно укрепление взаимодействия с различными организациями, расширение информационно-разъяснительной работы. Прозвучало предложение создать интернет-ресурс для анонимного обращения по преступлениям, связанным с торговлей людьми.

ЖАНДОС БАСЫБАЕВ, начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП СКО:

— Для защиты прав потерпевших и оказания помощи им в стране действует более 20 неправительственных организаций, с которыми налажено тесное взаимодействие и подписаны меморандумы о сотрудничестве. В СКО функционирует неправительственная организация «Центр поддержки женщин» под руководством Орловой Алины Геннадьевны. Хотелось бы выразить благодарность данному центру.

Обсудили на совещании и вопрос комплектования. Наибольшую потребность полиция области испытывает в участковых инспекторах — 35 человек. Дефицит оперуполномоченных составляет 20 сотрудников. Полицейские проводят агитационную работу с выпускниками учебных заведений, военнослужащими Национальной гвардии. Принимаются меры по комплектованию вузов системы МВД, что способствует пополнению рядов полиции.

АБЫЛГАЗЫ ГАБДУЛЛИН, начальник управления кадровой политики ДП СКО:

— Некомплект по итогам первого квартала 2023 года составляет 344 единицы или 13,7 %. Офицерского состава — 199 единиц, рядового — 76 единиц.

По словам собравшихся, КСО — один из эффективных инструментов взаимодействия полиции с обществом.



Айгерим Хамзина