В Казахстане готовят к запуску единый Центр приема граждан, который позволит задать стандарт прямой коммуникации первых руководителей центральных госорганов с гражданами.

Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном совещании Правительства.

«Сегодня Администрацией совместно с Правительством готовится к запуску единый Центр приема граждан, который позволит задать стандарт прямой коммуникации первых руководителей центральных госорганов с гражданами. Акимы должны выстроить аналогичную работу на местах», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что качество всей вертикали коммуникаций с населением должно обеспечить Правительство.

«Методологию и контроль возлагаю на Администрацию Президента», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент добавил, что у каждого региона есть своя специфика и «болевые точки».