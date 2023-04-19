Президент РК рассказал о необходимости развития «справедливой экономики» через продвижение честных предпринимателей регионального масштаба.

«Всем известно такое понятие, как «социальный лифт». Это система, при которой любой инициативный и трудолюбивый человек может уверенно продвигаться по карьерной лестнице и в общественной иерархии. Аналогично нам нужно построить эффективно действующий «экономический лифт» для предпринимателей», — отметил Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания Правительства.

Поэтому, по словам Президента, в дополнение к общесистемным мерам важно продвигать наиболее успешных и честных предпринимателей регионального масштаба.

«Они должны стать локомотивами развития новой, я бы сказал, справедливой экономики», — добавил Глава государства.