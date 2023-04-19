В ходе совещания по вопросам социально-экономического развития страны в Астане, президент Касым-Жомарт Токаев призвал министров и акимов к осознанию ответственности перед народом. Он подчеркнул, что Казахстан является единственным государством в регионе, которое проводит масштабные реформы.

Главной целью всех реформ является повышение качества жизни граждан, и для этого необходимо увеличивать доходы населения, создавать комфортную для проживания среду, обеспечивать безопасность и расширять возможности для всестороннего развития людей.

Также Глава государства выразил свое недовольство обустройством казахстанских городов и призвал акимов ходить пешком по своим населенным пунктам. Он отметил, что города в стране выглядят неважно и это влияет на репутацию Казахстана. Президент считает, что это результат работы муниципальных властей и отношения самих граждан.