Общежитие для студентов колледжа сферы обслуживания построено на 60%

На 60% выполнены работы по строительству нового общежития для студентов колледжа сферы обслуживания в Петропавловске. Оно рассчитано на 244 места. Занимается работами ТОО «Строительная компания «ПИЛОН», которая на рынке уже более 20 лет. Сейчас на 100% выполнены работы по несущей конструкции, кирпичной кладке, отоплению, уже установили лифт, провели остекление.

ОКСАНА ГРИБАНОВА, директор ТОО «Строительная компания «ПИЛОН»:

— Деньги выделены из местного бюджета — 890 млн тенге. На сегодня уже освоено порядка 60% от этой суммы.1.03 Сейчас идут внутренние работы. Устройство водопровода, канализации, устройство перегородок из гипсокартона, сейчас уже 100% выполнен каркас этих перегородок, сейчас проведем стяжку пола, штукатурные работы тоже на 100% выполнены.

Трудятся здесь порядка 50 человек. Привлекли к работам и молодых строителей. Максим Малявин родом из села Чистополья района им.Г.Мусрепова. Сейчас он учится на 4 курсе Высшего строительно-экономического колледжа. Парень уже в июне получит диплом по специальности «Техник-строитель». А пока проходит преддипломную практику на объекте.

МАКСИМ МАЛЯВИН, студент Высшего строительно-экономического колледжа:

— Выполняли каменные работы, штукатурные работы. Строительство помимо того, что это очень прибыльно, также это интересно. Города увеличиваются, приходится строить новые здания, нужно много различных объектов, жилые здания, больницы и прочее для людей, чтобы было им комфортно. Практика — это самое главное, потому что в теории мы больше изучаем расчеты, а как выполняются строительные работы, мы изучаем именно здесь.

Новое общежитие для студентов будет расположено по улице Жумабаева. Чтобы объект стал акцентным и привлекательным, в него решили внедрить новшества. Такого в Петропавловске ещё не было, говорит директор компании.

ОКСАНА ГРИБАНОВА, директор ТОО «Строительная компания «ПИЛОН»:

— Должна была быть просто штукатурка, а сейчас будет фасад из нового современного материала — фибропанели. Она будет очень красивая, в трех цветах будет идти. Уже заключен контракт. Через две недели будут производиться работы по фасаду. Этот материал — новинка для нашего города. Мы ездили на завод, смотрели этот материал, также в Астане были, в Алматы, смотрели эти здания, смотрятся они очень хорошо.

Начали строительство общежития в мае 2022 года. Его благоустройством займется уже другая компания. Закончить все работы планируют к концу августа.

Анастасия Кузнецова



