Казахстан усилит координацию работы стабфондов и Продкорпорации для борьбы с инфляцией.

В ходе расширенного совещания Правительства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность правильного использования стабилизационных фондов для борьбы с резкими скачками цен. Он отметил, что сегодня стабфонды действуют разрозненно и непрозрачно, что приводит к выявлению коррупционных схем.

Глава государства считает, что необходимо активнее использовать потенциал Продкорпорации для закупа и интервенций по основным товарным позициям, а также усилить координацию работы Продкорпорации со стабфондами СПК.

Президент подчеркнул, что единообразие подходов и ориентация госкомпании на снижение колебаний цен позволят получить рыночный антиинфляционный инструмент.