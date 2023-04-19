Госуслуги по линии недвижимости для казахстанцев будут временно недоступны. Об этом сообщили в филиале Правительства для граждан. С 26 апреля по 9 мая центры обслуживания населения будут переходить на новую информационную базу «Единый государственный кадастр недвижимости», что позволит оперативно и качественно получать госуслуги по регистрации недвижимого и движимого имущества, изготовлению и выдаче технических паспортов.

СЕРИК БЕЙСЕНОВ, заместитель директора филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по СКО:

— Со 2 мая не будут приниматься документы через eGov.kz, системы нотариусов, не будут работать базы судебных органов, судебно-исполнительной системы, налоговых комитетов. То есть, со 2 по 9 мая базы будут перезаливаться со старой системы на новую. С 10 мая все ситемы будут работать в штатном режиме. Граждане смогут получать все услуги, как прежде.

Информационная система автоматизирована, отмечают специалисты. Она включает в себя сведения из двух баз данных. Теперь казахстанцы могут в одном документе получить услуги по линии земельного кадастра и недвижимости. К слову, с начала года в центры обслуживания населения области обратились более 15,5 тысяч человек за услугами в сфере недвижимости.

Алишер Ашимов