В Петропавловске в честь международного дня охраны памятников и исторических мест прошла экскурсия для школьников

Петропавловск — город с богатым историческим прошлым. В наследство его жителям достались уникальные памятники, дома и здания. Некоторые из них, к сожалению, не сохранились до нашего времени, облик других сильно изменился вместе с назначением. Об этом главный хранитель фондов музейного комплекса «Резиденция Абылай хана» Людмила Шераухова рассказала учащимся СШ №40 им. Д.М.Карбышева во время экскурсии. Ее приурочили к международному дню охраны памятников и исторических мест.

ЛЮДМИЛА ШЕРАУХОВА, главный хранитель фондов музейного комплекса «Резиденция Абылай хана»:

— Прежде всего они ознакомятся с объектами, которые входят в площадь памяти, где мы сейчас находимся. Это сакральный объект регионального значения. Здесь несколько объектов. Это сама площадь, имеющая большое историческое значение, ведь на территории этой площади проходили самые значимые мероприятия. Проходил здесь на этой площади митинг в честь создания 314-стрелковой дивизии, которая была создана в первые дни ВОВ. Проводили эту дивизию на фронт.

Задолго до этого площадь называлась Базарной и Октябрьской. Но, с ходом времени и после серии исторических событий её переименовали. В годы установления советской власти здесь были захоронены 263 человека. На площади памяти находятся мемориальный комплекс, посвященный боевой славе наших земляков, памятник Карасаю и Агынтаю батырам, который открыл Первый Президент, мемориальный комплекс жертвам политических репрессий 20-50 годов 20 столетия. На месте русского драматического театра был Вознесенский кафедральный собор.

ЛЮДМИЛА ШЕРАУХОВА, главный хранитель фондов музейного комплекса «Резиденция Абылай хана»:

— Что еще интересного мы здесь стоим и видим? Обратите внимание на магазин позади вас. Это здание постройки начала 20-го века. Историки еще устанавливают, кому оно принадлежало. Есть предположение, что Коровину. Возможно, купцу Шамсутдинову. Пока к единому мнению не пришли.

Здание филиала «Казпочты» было трехэтажным. В нем находился самый дорогой магазин областного центра. Школьники с интересом слушали исторические факты.

СТЕПАН РАЗИН, учащийся СШ №40 им. Д.М.Карбышева:

— Я узнал много всего интересного, мне все понравилось. Рассказывали много того, что я не знал.

Во время экскурсии ребята прошли по улице Конституции Казахстана, которая, кстати, из-за соседства с собором была Вознесенской. Учащиеся останавливались у зданий и узнавали, какие секреты они хранят.

Дарья Пышмынцева