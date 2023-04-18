Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана улучшает механизмы трудоустройства людей с инвалидностью

Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Олжас Ордабаев сообщил о мерах, принимаемых для трудоустройства людей с инвалидностью. В рамках трех основных направлений, включающих механизм квотирования рабочих мест, охват мерами содействия занятости и создание специальных рабочих мест, в прошлом году было трудоустроено 12,2 тысячи человек с ограниченными возможностями.

Работодателям возмещаются расходы на создание и оборудование специальных рабочих мест, а заработная плата лиц с инвалидностью, трудоустроенных на эти места, субсидируется государством в течение трех лет.

Кроме того, гранты предоставляются уязвимым слоям населения, в том числе родителям, имеющим детей-инвалидов, и людям с ограниченными возможностями.