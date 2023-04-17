Экологичные пакеты планирует производить петропавловское ИП «Ашамаев Ч.Т»

Те самые маечки, которые мы привыкли наполнять продуктами в супермаркетах, производит петропавловское ИП «Ашамаев Ч.Т». Здесь же производят и фасовочную продукцию, упаковки для пельменей. Сотрудничает предприятие со всеми магазинами города, а также поставляет продукцию в Кокшетау, Астану и Караганду. Начиналось все с 2016 года. Тогда на приобретение оборудования по программе «Дорожная карта бизнеса-2020» взяли кредит в банке на 23 млн тенге, фонд «Даму» предоставил гарантию в размере 50% от суммы займа. В этом году предприятие переехало на новую производственную площадку, пополнило производственные средства, вышло на новый уровень развития. Сейчас оно производит порядка 40 тонн продукции в месяц. Есть большие планы.

КОНСТАНТИН АБИБАК, заместитель руководителя ИП «Ашамаев Ч.Т»:

— Мы хотим дальше еще развиваться. Мы можем производить экологически чистые пакеты. Пакеты 100 лет разлагаются, мы хотим производить экологичные пакеты, которые будут разлагаться в течении года-двух лет. Вообще мы уже можем производить эти пакеты. Вообще любые пакеты, большие, толстые, мы все пакеты можем делать экологически чистыми.

Вывести предприятие на новый уровень помогла программа «Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы». Ставка по кредиту составила 21,75%, из которых 6% оплачивает бизнесмен, разницу субсидирует фонд «Даму», который поддерживает предпринимателей уже как 25 лет. За период реализации госпрограмм в СКО фонд поддержал 5578 проектов на сумму кредитов более 370 млрд тенге.

ГУЛЬБАРШИН ДАУЛЕТБАЕВА, директор СКФ АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»:

— Благодаря государственной поддержке за период 2010-2021 годы предпринимателями, участниками программ было создано 4122 рабочих места и сохранено более 37 тысяч рабочих мест. В бюджет области в виде налогов поступило 112 млрд тенге. Мы продолжаем активную работу с предпринимателями по всем инструментам поддержки. Мы оказываем консультационные услуги, все это абсолютно бесплатно.

Все бизнес-процессы в фонде «Даму» автоматизированы. Предприниматели могут в режиме онлайн подать заявку на субсидирование и гарантирование через официальный сайт egov.kz и damu-online.kz. До этого им необходимо выбрать госпрограмму, получить одобрение проекта в одном из банков второго уровня. На этот год на субсидирование выделено 8 млрд тенге. За первый квартал одобрили 44 проекта по субсидированию и 25 проектов по гарантированию в региональном фонде «Даму».





Анастасия Кузнецова