Во Дворце спорта состоялось чествование ХК «Кулагер»

На ледовой арене Дворца спорта им.А. Винокурова чествовали молодежную хоккейную команду «Кулагер» — серебряных призёров чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой. Молодежный состав нашего клуба успешно завершил нынешний сезон. Руководство клуба, тренеры, лучшие игроки получили заслуженные награды. Команде вручили сертификат на сумму 4 млн тенге.

СЕРГЕЙ МЕЛЕХОВ, руководитель управления физической культуры и спорта СКО:

— Это большое достижение. Мы наделялись на них. Они оправдали наши надежды. Они обошли такие команды, как «Уральские ястребы», «ХК Торпедо», актюбинскую команду и в финале данного чемпионата уступили лишь астанинскому «Барысу». Также хотелось бы отметить, что старший тренер молодежного состава ХК «Кулагер» Ильгиз Нуриев назначен на пост главного тренера основного состава взрослой команды ХК «Кулагер». А на пост молодежного состава ХК «Кулагер» назначается Максим Первухин.

После чествования спортсменов на льду продолжились хоккейные баталии в рамках отрытого международного турнира. На ледовой арене собрались команды из районов М. Жумабаева, им. Г. Мусрепова, Петропавловска и Омска. Первыми вышли петропавловцы и сборная района им. Г. Мусрепова. Игра с первых минут выдалась довольно напряжённой. Команды сильные, никто друг другу уступать не собирался. Каждый стремился первым открыть счёт.

Первыми счёт открыли мусреповцы. Шайбу в ворота соперника забили на 14-й минуте.

Буквально через 2 минуты ответную шайбу забросили в ворота команды им. Г. Мусрепова. Игра становится накалённей. В итоге первый период заканчивается со счетом 2:1 в пользу мусреповцев.

АЛЕКСАНДР НИКИТЕНКО, капитан сборной г.Петропавловска:

— Ну, так скажем, кто еще не совсем устал от хоккея, вот согласились, решили поиграть. Скажем, такой завершающий аккорд сезона.

ВЛАДИМИР ДУДИН, капитан сборной района им. Г.Мусрепова:

— Играем с городской командой. Ну, команда сильная. Настраиваемся на победу.

Лидирующие места в турнирной таблице распределились следующим образом: на первом месте — команда из Омска , на втором — игроки из района М.Жумабаева, на третьем — сборная района им. Г.Мусрепова.



Камилла Карим