В СКО за неделю выявлено свыше 2,5 тысяч различных нарушений ПДД

За прошлую неделю на дорогах области выявлено свыше двух с половиной тысяч различных нарушений Правил дорожного движения. Самое частое нарушение — пренебрежение ремнями безопасности. Зарегистрировано 360 таких фактов. Регулярно водители рискуют, ведя телефонные разговоры за рулём. За это понесли ответственность 218 автомобилистов.

АЗАМАТ ЖАМУКОВ, старший инспектор по особо важным поручениям УМПС ДП СКО:

— В целях повышения транспортной дисциплины, снижения количества ДТП, а также профилактики нарушений ПДД в период с 10 по 16 апреля т.г. на территории области проведено ОПМ «Безопасная дорога».

Особое внимание уделялось безопасности пешеходов. 282 человека привлечено к ответственности за переход дороги в неположенном месте или на красный свет. 46 водителей наказаны за то, что не предоставили преимущество в движении пешеходам. Стражи порядка отмечают, с начала года в области произошло 9 наездов на пешеходов, в пяти случаях виновниками были водители.

АЗАМАТ ЖАМУКОВ, старший инспектор по особо важным поручениям УМПС ДП СКО:

— В т.ч. 27 водителей за управление транспортным средством в состоянии опьянения, 16 ранее лишённых права управления, 259 фактов за превышение установленной скорости движения и выявлено 5 водителей такси, осуществляющих нелегальную перевозку пассажиров и багажа.

Также в числе грубых нарушений, непосредственно влияющих на аварийность, 259 случаев превышения скорости, 58 нарушений правил маневрирования, 29 фактов проезда на запрещающий сигнал светофора, 5 выездов на встречную полосу. Полицейские обращаются ко всем участникам движения с убедительной просьбой строго придерживаться требований ПДД.

Камилла Карим