 В РК побывала группа экспертов Всемирной организации здоровья животных

В Казахстане побывала группа экспертов Всемирной организации здоровья животных. Делегация провела оценку эффективности ветеринарной службы и программ контроля борьбы с ящуром и классической чумой свиней. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.

Задача специалистов — проанализировать проводимую в регионах работу ветеринарных врачей и инспекторов, их взаимодействие, а также компетентность при реагировании на вспышки заболевания животных.

По итогам поездки в регионы Казахстана, экспертами ВОЗЖ отмечена слаженная работа ветеринарных служб и их полное оснащение необходимым оборудованием. Вместе с тем, даны соответствующие рекомендации по дальнейшему совершенствованию работы специалистов.