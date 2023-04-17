В Казахстане намерены утвердить Дорожную карту, направленную на укрепление пропаганды здорового образа жизни. Целью проекта является реализация мероприятий по развитию здорового образа жизни, повышения грамотности населения по вопросам здоровья и увеличения продолжительности жизни.

Планируется совершенствование законодательства в области профилактики и защиты здоровья, содействие здоровому и рациональному питанию, развитие физической активности и спорта, сокращение потребления табачных изделий, алкогольной продукции и ПАВ, защита психического и репродуктивного здоровья, снижение травматизма.

Также проектом предусмотрены работы по разработке рецептов полезных национальных блюд и мобильного приложения по отказу от курения. Будут внедрены программы упражнений в общеобразовательных школах, трудовых коллективах в рамках инициативы Всемирной организации здравоохранения «СОЅІ».

Соответствующее распоряжение Правительства размещено на портале Открытые НПА.