Свыше 4 тысяч иностранных автомобилей легализовали в СКО

Свыше 4 тысяч иностранных автомобилей легализовано в СКО. В области продолжается объявленная главой государства легализация иностранных автомобилей, ввезенных в Республику Казахстан до 1 сентября 2022 года. Планируемый срок акции — до 1 июля 2023 года. Административные полицейские проводили масштабную информационную кампанию по разъяснению условий легализации. Благодаря этому процесс идет без ажиотажа и недоразумений. Сложные случаи решаются в индивидуальном порядке. Жители области получают подробные консультации по телефонам “горячей линии”: 8 (7152) 32-00-22, 8 (7152) 32-00-19.



Камилла Карим