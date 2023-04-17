Около 30 дачных участков подтоплены в Петропавловске

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент:

— На 525 км автодороги республиканского значения «Челябинск-Новосибирск» в посёлке Заречном произошёл перелив воды. Его ширина составила 120 метров, а высота — 35 см. Как вы видите, пострадали десятки дачных домов.

РАМИЛЬ КАМАЛОВ, начальник ДЧС СКО:

— Пик первой волны практически прошел, практически завершает прохождение в Кызылжарском районе, наблюдаются подъемы у Водопроводного, села Новокаменки. Основные пики придут на число 18-20. Исходя из тех объемов воды, согласно гидрологическому прогнозу «Казгидромета» и нашего штаба, мы видим, что этот уровень практически равняется с 2020 годом.

В зонах подтопления организованы штабы. В селе Тепличном укрепили защитные обвалования. В поселке Заречном перекрыли движение, с 19.00 часов вечера дорожные службы выставили опознавательные знаки и табло об ограничении движения. Спасатели говорят, волноваться не стоит. Но, следует помнить о второй волне паводка.

РАМИЛЬ КАМАЛОВ, начальник ДЧС СКО:

— Ранее профилактическую работу мы провели. Более 200 жителей областного центра, которые проживают на дачах. Все списки у нас есть, все проинспектированы.



— Каждый год так. Нормально, вода разливается, но дорога есть всегда.

— В том году перелива не было. Было подтопление, но на дорогу вода не выходила. Это первый пик паводка, маленький перелив уже пошел, ожидаем второй пик паводка. Дачные участки всегда подтапливает, каждый год.

Всего по Петропавловску насчитывается около 5 тысяч дачных участков. Около 30 из них — подтоплены.