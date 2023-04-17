О программах поддержки молодёжи с инвалидностью рассказали на брифинге в Астане

Около 700 тысяч человек с инвалидностью проживают в Казахстане. Из них 58% — это люди трудоспособного возраста. Потенциально они могли бы сегодня работать и получать достойную заработную плату, но, по словам специалистов, такая категория граждан неконкурентноспособна на профессиональном рынке труда.

ЗАХИРА БЕГАЛИЕВА, директор общественного фонда «ITeachMe» центр развития компетенций»:

— Фонд «ITeachMe» работает на протяжении нескольких лет и реализует программы по повышению профессиональных навыков и знаний молодёжи, в том числе и с инвалидностью с последующим трудоустройством. В ходе реализации проектов мы столкнулись с рядом проблем, факторов, влияющих на низкую занятость молодёжи. Одна из причин — это то, что знания, полученные в учебном заведении, не всегда применяются на практике.

Чтобы выпускника взяли на работу сразу после окончания высшего учебного заведения, необходимо иметь дополнительное образование и быть в тренде. Обучение позволяет развиваться не только узкопрофильно, но и реализовывать свои трудовые права, считает спикер. Общественный фонд «ITeachMe» в этом направлении проводит большую работу.

ЗАХИРА БЕГАЛИЕВА, директор общественного фонда «ITeachMe» центр развития компетенций»:

— «ITeachMe» имеет собственную методологию, которая позволяет молодёжи обучаться в инклюзивных группах, где у каждого есть равные возможности. За 4 года деятельности обучение в фонде прошли более 500 студентов, 80% из которых имеют инвалидность. В дополнение к программе digital — курсов студенты разивают и повышают гибкие навыки, которые необходимы при трудоустройстве и позволяют преодолеть страх своей физической особенности, апатию, появляется желание развиваться».

Говорили на брифинге и о платформе профессионального обучения Skills Enbek. Сегодня ею воспользовались почти 250 тысяч человек, 205 тысяч из которых успешно завершили обучение и получили сертификаты. К слову, повышают квалификацию на этой платформе казахстанцы разных возрастов. Например, самому младшему обучающемуся — 15 лет, а самому взрослому — 81 год.

КЫМБАТ АДЕПБАЕВА, директор департамента развития онлайн-обучения АО «Центр развития трудовых ресурсов»:

— Цель данной платформы — создание возможностей для непрерывного развития навыков и повышения уровня профессионализма. Сегодня на платформе размещено 209 курсов, из которых 126 курсов бесплатны, а 85 курсов доступны на государственном языке. У пользователей есть возможность бесплатно обучаться по smart skills навыкам, которые актуальны как для работы, так и в жизни.

По словам спикеров, трудоустраивают лиц с особыми потребностями в Казахстане по трём направлениям. Это механим квотирования рабочих мест, создание специальных рабочих мест и охват мерами в рамках национального проекта по развитию предпринимательства. По линии последнего охватили более 13 тысяч человек с инвалидностью.



Алишер Ашимов