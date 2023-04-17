Музей исламской культуры открылся в Петропавловске

В священный месяц Рамадан в Петропавловске открылся музей исламской культуры. Здесь провели сложную восстановительную работу, благодаря которой удалось сохранить первоначальный облик здания. Её фундамент был заложен еще в 1857 году. Но здание, которое изначально было местом богослужения, из-за массовых репрессий против служителей культа и верующих превратилась в склад завода имени Кирова. Во многом поэтому и сохранился первоначальный облик мечети.

САУЛЕ МАЛИКОВА, директор Северо-Казахстанского государственного архива:

— Стены и даже окна этой мечети остались. При мечети было ещё медресе, где жители получали образование. Это был не только религиозный, но и центр просвещения. Изначально данные были выявлены у нас в областном архиве. Затем мы сделали запросы в Омск, Оренбург, Уфу и Санкт-Петербург. Очень большой объём документов получен.

В церемонии открытия музея исламской культуры приняли участие аким области Айдарбек Сапаров и председатель Духовного управления мусульман Казахстана, верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы. Им рассказали, как североказахстанские архивисты выезжали в Санкт-Петербург, где нашли первоначальный план мечети, узнали, как проходил процесс её строительства.

САУЛЕ МАЛИКОВА, директор Северо-Казахстанского государственного архива:

— Спонсором было местное население. Узбекские и казахские купцы собрали деньги и обратились к генерал-губернатору Западно-Сибирской губернии. Там инициативу по строительству мечети поддержали.

На входе в музей находится документ с историей становления здания. Внутри два экспозиционных зала. Представлены тюркоязычные рукописные и печатные издания, керамические изделия и экспонаты периода Золотой Орды, Коран 18 века, религиозные книги конца 19 столетия.

НАУРЫЗБАЙ КАЖЫ ТАГАНУЛЫ, председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий:

— Мы не должны забывать нашу историю и наших предков. Такие древние мечети доказывают, что здесь имела место исламская религия. Люди читали Коран, ходили в мечеть и были инициаторами её строительства.

Первые посетили музея отметили, что такое архитектурное здание в центре города имеет больше историческое и культурное значение.

ЕСКЕНДИР ЕЛЕУСИЗОВ, председатель областного совета ветеранов:

— Мы посетили новый музей. Меня поразили найденные исторические документы. В них записаны очень важные данные, которые, на мой взгляд, имеют большую ценность для казахстанцев.

ЖАРАСБАЙ СУЛЕЙМЕНОВ, Почетный гражданин СКО:

— Как отметил глава государства, мы должны по-новому воспитывать молодежь. Нужно привить подрастающему поколению уважение к национальным ценностям. Этот музей имеет большую ценность для нас и для будущих поколений.

Древнюю мечеть реконструировали за счет государства. На это выделили около 600 млн тенге.

Айгерим Хамзина