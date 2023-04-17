Главные темы с Дарьей Пышмынцевой 16.04.2023

Главные темы этого выпуска итоговой программы:
— Подготовку к предстоящему отопительному сезону обсудили на заседании правительства
— Средний износ теплосетей по РК составляет 54%
— АлиханСмаилов: «Прошедший зимний период обнажил множество проблем»
— В РК планируют выдавать бюджетные кредиты на ремонты частных теплосетей
— Пик первой волны паводка в Петропавловске ожидают 18-21 апреля
— В регионе продолжаются противопаводковые мероприятия
— В Кызылжарском районе укрепили защитные сооружения
— В ДЧС СКО дали прогноз о подтоплении дачных участков
— О судьбе Соколовского моста рассказали спасатели
— Делегация из Якутии посетила Казахстан
— Казахстан экспортирует в Якутию части к машинам и устройствам
— Представители Республики Саха посетили предприятия СКО
— Айдарбек Сапаров встретился с жителями Есильского и Кызылжарского районов
— Трехмесячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов объявлен в СКО
— В Прибрежном образовалась несанкционированная свалка
— Мемориал «Вечный огонь» и парк Победы облагораживают к празднованию 9 мая
— Приём граждан с ограниченными возможностями прошел в СКОФ партии «AMANAT»
— В СКО прошло первое заседание комиссии по выдаче кредитов молодежи
— 18 врачей СКО участвуют в мастер-классе от столичных медиков
— 12 апреля в Казахстане отпраздновали День работников науки
— Токаев: «Отечественная наука должна выступить авангардом в деле модернизации национальной экономики»
— В Kozybayev University представили собственные научные проекты
— Диалоговую площадку в честь Дня работников науки провели в KozybayevUniversity
— В СКО прибыла бригада студентов из Астаны
— Баскетбольный клуб «Барс» стал серебряным призером чемпионата РК среди команд высшей лиги
— Спортсменки из СКО стали призерами Кубке мира по кёкушинкай каратэ в Японии