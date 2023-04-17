Главные темы с Дарьей Пышмынцевой 16.04.2023

Главные темы этого выпуска итоговой программы:

— Подготовку к предстоящему отопительному сезону обсудили на заседании правительства

— Средний износ теплосетей по РК составляет 54%

— АлиханСмаилов: «Прошедший зимний период обнажил множество проблем»

— В РК планируют выдавать бюджетные кредиты на ремонты частных теплосетей

— Пик первой волны паводка в Петропавловске ожидают 18-21 апреля

— В регионе продолжаются противопаводковые мероприятия

— В Кызылжарском районе укрепили защитные сооружения

— В ДЧС СКО дали прогноз о подтоплении дачных участков

— О судьбе Соколовского моста рассказали спасатели

— Делегация из Якутии посетила Казахстан

— Казахстан экспортирует в Якутию части к машинам и устройствам

— Представители Республики Саха посетили предприятия СКО

— Айдарбек Сапаров встретился с жителями Есильского и Кызылжарского районов

— Трехмесячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов объявлен в СКО

— В Прибрежном образовалась несанкционированная свалка

— Мемориал «Вечный огонь» и парк Победы облагораживают к празднованию 9 мая

— Приём граждан с ограниченными возможностями прошел в СКОФ партии «AMANAT»

— В СКО прошло первое заседание комиссии по выдаче кредитов молодежи

— 18 врачей СКО участвуют в мастер-классе от столичных медиков

— 12 апреля в Казахстане отпраздновали День работников науки

— Токаев: «Отечественная наука должна выступить авангардом в деле модернизации национальной экономики»

— В Kozybayev University представили собственные научные проекты

— Диалоговую площадку в честь Дня работников науки провели в KozybayevUniversity

— В СКО прибыла бригада студентов из Астаны

— Баскетбольный клуб «Барс» стал серебряным призером чемпионата РК среди команд высшей лиги

— Спортсменки из СКО стали призерами Кубке мира по кёкушинкай каратэ в Японии