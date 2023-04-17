275-летие Шал акына отпраздновали в Сергеевке

Юбилей известного казахстанского импровизатора Шал акына отпраздновали в Сергеевке. В рамках 275-летия выдающегося деятеля организовали большую концертную программу.



МАРЖАН ТАУШАРОВА, директор музея района Шал акына:

— Шал акын — настоящее имя Тлеуке Кулекеулы. Он родился в 1748 году возле станции Азат Акмолинской области. Его отец Кулеке батыр был посланником, верным другом Абылай хана. Наш район был образован в 1928 году, в 1940 году был Октябрьским, в 1963 был Сергеевским. С 1999 года наш район называется Шал акына. Знаменитые личности, те же писатели Герольд Бельгер, Аманжол Кошанов, Какимбек Салыков ходатайствовали, писали президенту, чтобы переименовать Сергеевский район в район Шал акына.

На этой земле прошла сознательная жизнь известного автора. Здесь великий сын казахской степи нашел вдохновение, смог раскрыть свой творческий потенциал. Путь Шал акына стал примером для других авторов.

КОЙШЫБАЙ ШАНИЕВ, член союза журналистов Казахстана:

— Я более 1000 стихов написал о жизни народа, о районе. Шал акын — не простой человек. Поэт, виртуоз, он писал в любых жанрах. Через столетия его имя по сей день помнят. Есть наследники Шал акына в нашем районе Ахметжан Нуртазин, Ермек Конарбаев, Герольд Бельгер, Коблан Хамзин.

Большинство произведений Шал акына были экспромтами. Он виртуозно владел искусством импровизации, был мастером поэтических состязаний, много участвовал в айтысах. Большая часть произведений Шал акына были напечатаны в 1960 году, тогда же появились научные исследования о его творчестве. Оно останется навсегда в памяти последователей импровизатора.



Дарья Пышмынцева