За экологические нарушения наложено 5,8 млрд тенге штрафов на предприятия в Казахстане в 2022 году. Об этом рассказал и.о. председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК Айдар Абдуалиев на брифинге Службы центральных коммуникаций.

За прошедший год проведено 1 627 проверок хозяйствующих субъектов на соблюдение экологических норм, административные штрафы оплачены на сумму 3,9 млрд тенге. В доход государства поступило 4,4 млрд тенге от взысканных штрафов.

Кроме того, нарушители, которые систематически превышают нормативы эмиссий, могут подвергнуться приостановлению деятельности. Основанием для таких санкций является статья 328 Кодекса об административных правонарушениях. Эту норму уже применяют в министерстве.