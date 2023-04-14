Стартовал областной этап республиканской олимпиады среди учащихся 7-8 классов

Сегодня во Дворце школьников стартовал областной этап республиканской олимпиады по 6 предметам. Ровно в 10:00 утра школьники принялись за выполнение заданий.

АСЕЛЬ МУКАШЕВА, заместитель директора центра методической работы и информационных технологий в сфере образования:

— Олимпиада проходит на трех площадках. Это в средней школе №5 в городе Тайынше, во Дворце школьников и в школе им. Е. Шайкина в районе Шал акына. Олимпиада проводится по 6 предметам: математике, физике, информатике, химии, биологии. Олимпиада идет в 4 этапа и все 4 этапа проводятся в один тур. Как вы видите, у нас обеспечены наблюдатели для того, чтобы олимпиада проходила без срывов. Есть камеры общего профиля, чтобы была видеотрансляция на официальный сайт.

Нурай Бакеева сегодня выполняет задания по географии. У неё есть полтора часа. Волнуется, признается школьница, но уверена в своих знаниях и надеется, что пройдет этот этап с лёгкостью.

НУРАЙ БАКЕЕВА, учащаяся областной специализированной школы- лицея для одарённых детей «Білім — Инновация»:

— У нас подготовка была самостоятельной, то есть учитель давал нам задания, и мы самостоятельным образом все это учили и готовились.

Олимпиадное задание выполняет по математике Дарья Капитонова. На решение задач ей дали 4, 5 часа. Она активно участвует во всех школьных олимпиадах. Сегодня надеется на победу.

ДАРЬЯ КАПИТОНОВА, учащаяся областной специализированной школы-лицея для одарённых детей ЛОРД:

— В нашей школе идет активная подготовка к олимпиадам. Наши дети всегда занимают призовые места на олимпиадах, и я надеюсь, что на этой олимпиаде возьмем призовые места и пройдем на республику. Именно к этой олимпиаде последние две недели очень готовились.

Итоги олимпиады объявят 17 апреля. 12 ребят, прошедших тестирование, будут защищать нашу область на заключительном республиканском этапе в мае в Астане.

Камилла Карим



