Штраф от 17 250 тенге грозит нарушителям правил охоты

В 2019 году по поручению главы государства в стране усилили ответственность за браконьерство. С 15 апреля по 15 мая в стране будет проходить широкомасштабная природоохранная акция «Сайгак». Это традиционная мера, принимаемая в целях усиления работы по выявлению и пресечению деятельности ОПГ, которая специализируется на браконьерстве сайгаков, а также других видов фауны. В акции задействовано более 200 инспекторов, в ареалах обитания сайгаков будут выставлены блокпосты.

ОЛЕГ БЕСПАЛОВ, руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по СКО:

— Штабом по нашему региону является Костанайская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира. На территории СКО сайгак не обитает, но, тем не менее, мы являемся приграничным регионом, через который возможен сбыт дериватов сайги, а именно рогов.

Напомним, за незаконную охоту на сайгаков, добычу и приобретение, хранение, сбыт и перевозку предусматривается уголовная ответственность от 3 до10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. С 22 апреля по 6 мая на территории СКО открывается весенний сезон охоты на селезней диких уток и самцов тетерева. Охотиться в области можно будет в 42 охотничьих хозяйствах.

ОЛЕГ БЕСПАЛОВ, руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по СКО:

— Что следует знать охотникам, что в данный период охоты на водоплавающую дичь допускается только при наличии подсадной утки и чучела и при наличии соответствующих документов. Удостоверение охотника, разрешение на хранение и ношение огнестрельного охотничьего оружия, путевка субъекта охотничьего хозяйства, разрешение на добычу дикого животного. Ранее, чтобы стать охотником, человеку нужно было пройти подготовку по программе охотминимума. Человек мог стать охотником ранее в 17 лет. С текущего года с апреля, чтобы стать охотником, нужно достичь возраста 21 года.

Минимальный штраф за нарушение требований правил охоты составляет 5 МРП, минимальный ущерб за незаконно добытую утку составляет 7,5 МРП. Также стоит отметить, что в прошлом году на территории области зарегистрировали 14 фактов браконьерства, связанных с незаконной добычей копытных животных. С начала этого года таких фактов зарегистрировали уже 5. По всем фактам возбуждены уголовные дела, проводятся следствия.

Анастасия Кузнецова



