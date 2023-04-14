С нового учебного года государственный заказ на бесплатное профессиональное образование в востребованных отраслях будет увеличен на 50 тысяч мест из республиканского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения Казахстана. Такая мера позволит обеспечить обучение 130 тысячам студентов по государственному заказу.

Государственный заказ на технические специальности увеличен на 50% в этом году и на 70% до 2025 года в рамках поручения Главы государства. Более 52 тысяч студентов уже выбрали направления, такие как электротехника, энергетика, электроника, механика, техническое обслуживание и другие.

В прошлом году по заявкам предприятий было принято 10 тысяч студентов, в этом году планируется принять еще 10 тысяч. Студенты, обучающиеся по госзаказу, получают социальную поддержку в виде стипендии, питания и проезда.