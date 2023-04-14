Президент РК поручил усилить работу по стабилизации цен на социальные продукты питания

Президент Касым-Жомарт Токаев принял заместителя Премьер-министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина. Главе государства представили итоги развития сферы торговли за 2022 год, меры Правительства по стабилизации цен и обеспечению казахстанцев всей линейкой продуктов питания собственного производства, а также предложения по развитию сельского хозяйства.

Как доложил Серик Жумангарин, общий объем товарооборота Казахстана за 2022 год составил 134,4 млрд долларов, это больше показателей 2021 года на 32,1%. Президент был проинформирован о состоянии внутреннего производства социально значимых продуктов питания.

В завершение Глава государства поручил усилить работу по стабилизации цен на социальные продукты питания и продвижению казахстанских товаров на экспорт.