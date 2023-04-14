Правительство Казахстана разработает комплексную программу поддержки среднего бизнеса

Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание с руководством государственных органов и НПП «Атамекен» о новых подходах к развитию среднего бизнеса. Предложены меры по упрощению регуляторных процедур, включая сферу госзакупок, налоговое стимулирование, повышение инвестиционной активности и расширение поддержки. Премьер-Министр поддержал данные подходы и призвал активно вовлекать бизнес-сообщество в процесс разработки новых инициатив.

В ходе совещания было предложено стимулировать развитие и создание новых проектов среднего бизнеса через запуск малых промышленных зон, обеспечения стажировок отечественных инженерно-технических работников на зарубежных заводах и активизацию глубокой переработки базового сырья.

Премьер-Министр Алихан Смаилов подчеркнул важность развития среднего предпринимательства и поставил задачу до конца августа разработать документ, отвечающий всем ожиданиям бизнеса.