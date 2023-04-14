Областной конкурс по художественному чтению проходит в Петропавловске

Красноречие, актерское мастерство, талант писателя — всё это необходимо ребятам для сегодняшнего состязания. В областной универсальной научной бибилиотеке им.С.Муканова проходит областной конкурс художественного чтения. Посвятили его 130-летию М.Жумабаева.

12-ти участникам со всей области предстоит сегодня прочитать наизусть произведение М.Жумабаева на выбор и представить стихотворение собственного сочинения. 16-летняя Айкен Наурызкулова всего за день до выступления написала стих «Мағжанның маржан жырлары». Он о тяжелой судьбе М.Жумабаева, о его любви к родине, о том, какое значение поэт имеет для казахского народа.



АЙКЕН НАУРЫЗКУЛОВА, участница конкурса, Жамбылский район:

— Я не первый раз участвую. Участвовала в разных конкурсах, олимпиадах. Можно сказать, у меня есть опыт. Я буду читать произведение «Сағындым». Это написал М.Жумабаев, когда сидел в тюрьме. Он скучал по своей семье. Он очень любит свою страну и переживал за свое будущее, за будущее своей страны и народа. На самом деле я думала, что я не буду участвовать. Но, вчера я сочинила произведение и решила участвовать. Вот так внезапно получилось.

Участникам творческого конкурса от 16 до 29 лет. Приехали они из каждого района нашей области. Шакет Жайлаубаева приехала из города Булаево. Она работает учителем, а в свободное время творит.

ШАКЕТ ЖАЙЛАУБАЕВА, участница конкурса, район М.Жумабаева:

— Я работаю учителем начальных классов. Хочу приобщать детей к Магжановским чтениям и в целом к литературе. Особенно, к отечественной. Так сказать, подаю им пример.

Подобные конкурсы несут в себе цель пропаганды творчества, литературы и популяризации государственного языка. В следующем месяце планируется ещё два таких мероприятия.

НАЗИРА БИМАКОВА, главный специалист управления культуры, развития языков и архивного дела по СКО:

— В мае у нас будет конкурс «Государственный язык и средства массовой информации». А также конкурс для учителей, посвященный Ахмету Байтурсынову. Проходить он будет на республиканском уровне.

Выступление оценивают по пятибалльной системе. Победителя сегодняшнего конкурса наградят ценным подарком, а каждый участник получит грамоту.

Диана Салихова