Национальный банк Казахстана разработал концепцию по управлению активами Национального фонда РК до 2030 года. В пресс-службе Нацбанка сообщили, что документ создан в рамках реализации Концепции управления государственными финансами РК до 2030 года, утвержденной Указом Президента.

Концепция определяет политику инвестирования и принципы управления активами, включая распределение долей сберегательного портфеля. Также она закладывает основы инвестиционного процесса и показатели эффективности управления активами.

Целью проекта является укрепление фундамента и утверждение основ для Национального банка, как долгосрочного инвестора. Реализация концепции должна способствовать достижению цели по накоплению 100 млрд долларов США к 2030 году и успешному функционированию программы «Нацфонд – детям».