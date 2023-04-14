Конкурс, посвященный национальному Дню влюблённых, прошел в Петропавловске

15 апреля в Казахстане празднуют День влюблённых, названный в честь героев эпоса «Козы-Корпеш и Баян-Сулу». В областной библиотеке им. Сабита Муканова организовали конкурс. Программа включает в себя творческие номера, интерактив со зрителями.

Участвует 5 пар. Среди них — студенты Высшего педагогического колледжа им. М. Жумабаева Дидар Аймукан и Аяулым Бекболатова. Они подготовили романтическую сценку.

ДИДАР АЙМУКАН, АЯУЛЫМ БЕКБОЛАТОВА:

— Думаю, наша подготовка прошла отлично. Мы подготовили сценку, эта была наша домашняя работа. В сценке будет как песня, так и танец. Постарались все хорошо организовать.

История Козы Корпеш и Баян Сулу не потеряла своей актуальности и в наше время. Поэма рассказывает о трагической любви юноши и девушки. Казахстанский День влюбленных появился с целью пропаганды семейных ценностей, дружбы.

АНАСТАСИЯ ВОЛКОВА, руководитель отдела молодёжных инициатив центра общественного развития и информации:

— Цель — популяризация праздника семейных ценностей среди молодежи, привлечение внимания к национальной легенде о Козы Корпеш и Баян сулу. В конкурсе будут показывать творческие номера, свои таланты. Также будут различные конкурсы и задания, игры, где каждый себя может проявить у нас есть экспертное жюри. 5 заданий и каждое задание будет оцениваться по 5 и 10-балльной шкале.

По итогам конкурса лучшие пары будут награждены дипломами и ценными призами.

Камилла Карим