Индивидуальная Медицинская книжка будет доступна в двух вариантах в РК

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля внес изменения в правила выдачи медицинских книжек. Теперь доступны два варианта: личная медицинская книжка и личная электронная медицинская книжка.

Электронная книжка содержит информацию о владельце, его фото, профессии, месте работы, дате рождения и месте жительства, а также о болезнях, прививках и лечении, назначенных врачом.

Электронная книжка выдается только организацией с лицензией на медицинскую деятельность и заверяется электронной цифровой подписью.