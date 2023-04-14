3 человека в СКО получили травмы на производстве

3 североказахстанцев получили травмы на рабочем месте за 1 квартал текущего года. Один из случаев произошёл в селе Келлеровке Тайыншинского района. Серьёзно пострадал кочегар, работающий в школе. Он остался инвалидом.

АЗАТ КУШЕРБАЕВ, руководитель отдела государственной инспекции труда СКО:

— Здесь было нарушение со стороны работодателя. Они неправильно складировали уголь, он был выше человеческого роста. Был ледяной покров этого угля. Пострадавшему было легко изымать уголь с середины и снизу. Образовался козырёк, который упал на голову.

Ещё один несчастный случай на производстве был в селе Явленке Есильского района. Погиб охранник, который трудился в ТОО «Асыл газ».

АЗАТ КУШЕРБАЕВ, руководитель отдела государственной инспекции труда СКО:

— Ему сказали 5-литровый баллон вылить и отнести на склад. Нам он во время опроса объяснил, что он хотел, чтобы данный баллон не украли. Он занёс его к себе в здание. Был очень сильный мороз, он занёс в помещение и поставил возле батареи. И он взорвался.

Охранник получил обширные ожоги, через неделю он скончался. Комиссия установила, что вина в данном случае лежит как на работнике, так и на работодателе в равной степени. Третий случай производственного травматизма произошёл в медучреждении. Медсестра поскользнулась во время гололёда на территории медорганизации. Всего за 3 месяца госинспекторы труда провели 43 проверки и выявили 52 нарушения. 14 лиц получили штраф в общем на 2 млн тенге. Для защиты прав работников в инспекции труда запустили акцию «Заключите трудовой договор». Специалисты посещают предприятия по всей области и объясняют, как работник может обезопасить себя, заключив договор.

АЗАТ КУШЕРБАЕВ, руководитель отдела государственной инспекции труда СКО:

— Он страхует себя от невыплат зарплаты, социальных выплат, пенсионных отчислений. Отпускные также могут не выплачиваться, если не заключён трудовой договор. Если с ним случается несчастный случай на производстве, никакие выплаты не предусмотрены.

В прошлом году в СК выявили 7 фактов привлечения работников без трудового договора. Речь идет почти о 250 сотрудниках. В основном в сферах строительства и торговли, где порой стороны договариваются устно, но не всегда работодатель после выполняет обязательства. За допуск к работе лица без заключения трудового договора 7 работодателей СК получили штраф.

Айгерим Хамзина