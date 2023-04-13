В Прибрежном сельском округе вновь образовалась несанкционированная свалка

АНАСТАСИЯ КУЗНЕЦОВА, корреспондент:

— Полиэтиленовые пакеты, бутылки, бытовые отходы. Это несанкционированная свалка в Прибрежном сельском округе. Но местных жителей это не останавливает. Сюда они продолжают сносить мусор, потому что «ближе и удобнее».

Хотя место, отведенное под отходы, находится буквально в двух шагах от запрещенной территории сброса мусора. Вот эта свалка, куда единицы благочестивых местных жителей сносят мусор. Понять логику тех, кто продолжает ежегодно создавать несанкционированные свалки на земле, где живут, сложно. Каждый год сельчане получают предупреждения от местных властей, которые уже как по традиции каждый год продолжают борьбу с горами мусора. А ведь на это выделяются дополнительные средства из бюджета.

ДАУРЕН РАМАЗАНОВ, аким Прибрежного сельского округа, Кызылжарский район:

— У нас в селе Прибрежном проживают порядка 1700 человек. У нас отведено 4 га земли для санкционированного размещения отходов. Населению объясняем, но есть некоторые люди, которые не доезжают до данной свалки. Там буквально расстояние метров 200. Мы сейчас будем устранять в кратчайшие сроки несанкционированные свалки. Каждый год в летнее время, в осеннее время проводим ликвидацию и бортовку данной свалки.

Чтобы прервать этот круговорот, местные власти хотят установить здесь видеонаблюдение. А экологи вместе с полицейскими снова выходят в рейды. Мобильную группу создали на основании плана мероприятий по пресечению несанкционированного размещения отходов на территории области.

НАТАЛЬЯ АРЖАННИКОВА, главный специалист департамента экологии СКО:

— Данный план разработан департаментом экологии и утвержден совместно с департаментом полиции СКО и местными исполнительными органами во исполнение поручения министра экологии, геологии и природных ресурсов РК и акимом СКО. Данная свалка в 2022 году уже была установлена национальной компанией «Гарыш сапары». В ходе мониторинга интернет-ресурсов в социальных сетях был установлен также факт несанкционированной свалки. Направлены были письма акиму сельского округа о ликвидации, также мы направляли письма в департамент полиции, что, если свалка не будет ликвидирована, будут приняты административные взыскания.

В этом году планируют сделать то же самое. Ориентировочно в июне планируется облет мест размещения отходов. Сколько зарегистрируют в этом году несанкционированных свалок, стоит лишь предугадывать. В прошлом году таковых установили 232, 224 из которых ликвидировали.

Анастасия Кузнецова

