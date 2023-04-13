В Петропавловске проводят работы по благоустройству улиц и проезжей части

В рамках трехмесячника по благоустройству в областном центре прошла акция «Чистый четверг». На улицы Петропавловска с граблями, мешками и лопатами вышли государственные служащие, представители трудовых коллективов, а также экоактивисты.

ДАМИР АБДИН, волонтёр:

— Команда волонтёров «Помощь рядом» совместно с аппаратом акима города вышли на субботник. Мы убираем листву, мусор, подметаем.

А некоторые вызвались помыть стеклянные остановки. Их в городе свыше двухсот. Покрытые большим слоем пыли павильоны после уборки стали выглядеть, как новенькие.

ЖАНЕЛЬ БИСЕНБАЕВА, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г. Петропавловска:

— Параллельно идут работы по покраске бордюров. На улично-дорожной сети города расположены 114 км бордюрного камня: из них бетонные — 83 км, гранитные — 31 км. Кроме того, коммунальными службами ведется механизированная уборка улиц.

В механизированной уборке городских улиц и покраске бордюров задействованы 90 человек и 31 единица специализированной техники.

Дарья Пышмынцева