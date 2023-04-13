В аэропорту Петропавловска встретили чемпионок мира по кёкушинкай карате

В аэропорту Петропавловска сегодня шумно и весело, родные и близкие встречают чемпионок мира по кёкушинкай карате.

В 5 чемпионате мира среди мужчин и женщин принимали участие спортсмены из 49 стран в 7 весовых и возрастных категориях. Проходил он 8-9 апреля в Токио. На мировой арене честь нашей области защищала Людмила Бутенко. Карате она занимается 13 лет. В Японии обладательница черного пояса стала чемпионкой мира.

ЛЮДМИЛА БУТЕНКО, чемпионка мира по кёкушинкай карате:

Мы очень рады, что нам доверили и дали такую возможность поехать в Японию и выступать на этом турнире. У меня было 3 боя. Первый бой с японцами и второй бой тоже, в финальном бою мы встретились со Светланой, между собой отбивали первое второе место.

Светлана Малихтарович завоевала серебряную медаль. Обе спортсменки соревновались в весовой категории +45 кг. В их ранге было всего 9 человек. Светлана среди них — единственная обладательница синего пояса. Тем не менее, легко обошла своих соперниц с чёрным поясом.

СВЕТЛАНА МАЛИХТАРОВИЧ, серебряный призёр мира по кёкушинкай карате:

— Это мой первый опыт, выехала на чемпионат мира. То есть я не так давно занимаюсь этим видом спорта. У меня было два боя до финала. В обоих боях были японские бойцы. Ну, получается, первый бой я провела в основное время за две минуты, то есть дополнительного времени не было. А вот во втором бою так получилось, что у нас был равный бой, нам дали дополнительное время в течение 4х минут. Я её победила.

В планах у спортсменок упорные тренировки и достижение новых высот.

Камилла Карим